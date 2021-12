Steinhoff: Zerschlagung endg?ltig vom Tisch. Aktion?re brechen in Jubel aus!

Die von zahlreichen Aktion?ren bef?rchtete Zerschlagung des Steinhoff-Konzerns ist seit dieser Woche vermutlich endg?ltig vom Tisch. Denn nachdem sich die Holding in den vergangenen Wochen und Monaten mit unz?hligen Gl?ubigern vergleichen konnte, knackte der Vorstand jetzt auch den h?rtesten Brocken und erzielte mit den ehemaligen Eignern der Tekki Town-Gruppe eine Einigung.?

Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Gl?ubiger eine Abfindung in H?he von 500 Millionen Rand und 29,5 Millionen Pepkor-Aktien erhalten. Insgesamt ein Gegenwert von etwas mehr als 60 Millionen Euro. Im Gegenzug treten die ehemaligen Tekki Town-Eigner s?mtliche Anspr?che ab. Damit k?nnte der jahrelange Prozess nun endlich zu Ende gehen. An der B?rse brach jedenfalls regelrechter Jubel aus. Die Aktie schoss um fast 30 Prozent nach oben.?

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

