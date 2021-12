Teamviewer-Aktie schie?t nach oben. DAS steckt hinter der Rallye!

Der Fernwartungsspezialist Teamviewer konnte heute endlich einmal wieder positive Nachrichten vermelden. So ist Teamviewer vom Common Vulnerabilities and Exposures-Programm (CVE) als CVE Numbering Authority benannt worden. Teamviewer soll dazu beitragen, Sicherheitsl?cken in Software zu dokumentieren und damit die Cybersicherheit erh?hen. Bemerkenswert dabei:? Lediglich neun Unternehmen aus Deutschland und rund 170 weltweit sind in diesen erlesenen [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.