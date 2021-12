Teamviewer bastelt weiter an einer erfolgreichen Zukunft! Platzt n?chste Woche der Knoten?

Der G?ppinger Software-Anbieter f?r Fernwartungsl?sungen Teamviewer richtet den Blick verst?rkt auf die asiatischen M?rkte, da die Wachstumschancen dort ?berdurchschnittlich gro? sind. Um hier weiteres KnowHow aufzubauen, wurde Hera Kitwan Siu in den Aufsichtsrat berufen. Siu war zuletzt unter anderem f?r Cisco in Asien t?tig. Nach Sojung Lee ist Siu bereits die zweite ausgewiesene Asien-Expertin im Teamviewer-Aufsichtsrat.?

Der Aktie hat diese Berufung jedenfalls gut getan. So viel ist schon mal sicher. Denn das Tief der abgelaufenen Woche markierte der Kurs am Montag bei ziemlich genau elf Euro. Von dort startete Teamviewer einen kr?ftigen Zwischenspurt. Bis zum Ende der Woche verbesserte sich der Kurs um rund acht Prozent und beendete die Handelswoche schlie?lich knapp unterhalb der 12-Euro-Marke.?

Damit liegen hier nun neue Kaufsignale in der Luft. Sollten Anleger hier jetzt also einsteigen? Oder ist das Risiko noch zu gro?? Angesichts dieser dringenden Fragen haben auch wir das Unternehmen auf den Pr?fstand gestellt und die Antworten auf diese Fragen in einer gro?en Teamviewer-Analyse zusammengefasst, die Sie heute am dritten Adventswochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen. Einfach hier klicken

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

