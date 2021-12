Teamviewer: Bei diesem neuen Kursziel sind 8% Gewinn in einer Woche erst der Anfang!

Was war das f?r eine Woche f?r den G?ppinger Fernwartungsspezialisten Teamviewer? Nach wochenlangem Abw?rtstrend ging es endlich mal wieder sp?rbar nach oben. Noch am Montag schluss der Kurs im Tief bei nur noch elf Euro auf, ehe es dann im Laufe der Woche immer weiter nach oben ging. Der Freitagsschluss lag dann rund acht Prozent ?ber den Tiefs und damit knapp vor der Zw?lf-Euro-Marke.?

Doch geht es nach den Kollegen von JP Morgan d?rfte dieser Anstieg erst der Anfang gewesen. Denn im Rahmen einer Branchenstudie hat Analystin Stacey Pollard auch einen Blick auf Teamviewer geworfen. Die Expertin spricht eine eindeutige Kaufempfehlung aus und sieht die Aktie erst bei Kursen um 21 Euro als fair bewertet an! Das entspricht aus heutiger Sicht einem Aufw?rtspotenzial von rund 80 Prozent!

Sollten Anleger hier jetzt also einsteigen? Oder ist das Risiko noch zu gro?? Angesichts dieser dringenden Fragen haben auch wir das Unternehmen auf den Pr?fstand gestellt und die Antworten auf diese Fragen in einer gro?en Teamviewer-Analyse zusammengefasst, die Sie heute am zweiten Adventswochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.?Einfach hier klicken

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Teamviewer-Analyse einfach hier klicken.