Teamviewer: Berenberg bleibt bullish!

Der Fernwartungsspezialist Teamviewer hat am Mittwoch Stellung bezogen zu den Zahlen von 2021. Dabei haben die G?ppinger die Prognosen weitgehend getroffen und d?rften Ums?tze im Bereich von 500 Millionen Euro einfahren. Bemerkenswert dabei die extrem hohe Marge von 47 Prozent. Dieses Financial Update f?hrte bei der Teamviewer-Aktie zu einer echten Zwischen-Rallye. So sprang der Kurs zeitweise fast 20 Prozent nach oben.?

Teamviewer konnte mit diesen Zahlen aber nicht nur die M?rkte, sondern auch die Analysten ?berzeugen. So sehen die Experten der Berenberg Bank nach wie vor Potenzial in der Aktie. Analyst Gustav Froberg bleibt bei seiner Halte-Empfehlung, gibt aber ein ambitioniertes Kursziel an. So sieht die Berenberg Bank Teamviewer erst bei Kursen von 16,50 Euro als fair bewertet an. Immerhin aus heutiger Sicht eine Gewinnchance von mehr als 35 Prozent.?

Berenberg sieht also rund 35 Prozent Potenzial bei Teamviewer.

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

