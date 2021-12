Teamviewer: DAS war richtig wichtig. Gute Chancen f?r 2022!

F?r den Fernwartungsspezialisten Teamviewer k?nnte die Vorweihnachtswoche von ganz entscheidender Bedeutung gewesen sein. Denn nachdem das Unternehmen in den vergangenen Wochen zahlreiche neue Gesch?ftsfelder erschlossen hat und jetzt unter anderem auf Ford Motors als Kunden blicken kann, spiegelt sich diese Entwicklung endlich auch im Aktienkurs wider.?

So markierte Teamviewer am 17. Dezember bei 10,75 Euro sein bisheriges Verlaufstief. Anschlie?end folgte ein kr?ftiger Aufschwung, mit dem sich die Aktie schon wieder ein gutes St?ck von diesem unteren Wendepunkt abgesetzt hat. Immerhin ging es in den folgenden Tagen rund 15 Prozent nach oben. Damit hat sich Teamviewer kurz vor Weihnachten wieder ?ber die Marke von 12 Euro geschoben. Sollte dieses Niveau nun in den kommenden Tagen verteidigt werden, bestehen gute Voraussetzungen f?r das B?rsenjahr 2022.?

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

