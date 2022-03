Teamviewer: Der Montag wird f?r Aktion?re extrem wichtig!

Teamviewer zelebrierte zuletzt regelrecht seine Kursgewinne. Denn f?r den Kurs ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 13,85 Prozent. vier der f?nf Sitzungen beendete der Titel im gr?nen Bereich. Dabei war das Plus vom Freitag in H?he von 6,64 Prozent f?r Teamviewer besonders bemerkenswert. Ist das die Zeit f?r Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch l?nger am Ruder?

Die ?bergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye sp?rbar auf. Dieser Tag l?sst die Aktie n?mlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund f?nf Prozent. Der Hochpunkt liegt bei 14,56 EUR. In den n?chsten Tagen d?rfte es also zur Sache gehen.

Langfristige Abw?rtstrends dominieren momentan das ?bergeordnete Geschehen. Denn ein Wert von 19,73 EUR errechnet sich f?r die 200er-Durchschnittslinie. Besonders bei l?ngeren Anlagezeitr?ume ist dieser Indikator von entscheidender Bedeutung. In der mittelfristigen Perspektive deuten die Trends dagegen nach oben, da der Kurs ?ber seiner 50-Tage-Linie notiert.

