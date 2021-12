Teamviewer: Endlich ist das neue Kursziel da!

Bei Teamviewer hat sich in der vergangenen Woche einiges getan. Zun?chst hat der G?ppinger Software-Anbieter f?r Fernwartungsl?sungen seinen Aufsichtsrat mit einer weiteren Asien-Expertin verst?rkt, um die Wachstumschancen der Region voll auszunutzen, anschlie?end wurde das Unternehmen vom Common Vulnerabilities and Exposures-Programm (CVE) als eines von nur neun deutschen Unternehmen als CVE Numbering Authority benannt.

F?r die Analysten der Investmentbanken Grund genug, bei Teamviewer noch einmal genauer hinzuschauen. Die Analysten von JP Morgan kommen f?r Teamviewer zu einer eindeutigen Kaufempfehlung. Deutlich interessanter ist allerdings das Kursziel. Denn w?hrend sich die Aktie gerade von elf Euro auf zw?lf Euro hochgearbeitet hat, sieht JP Morgan die Aktie sogar erst bei 21 Euro fair bewertet! Ein Aufw?rtspotenzial von rund 80 Prozent!

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

