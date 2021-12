Teamviewer: Experten sehen Riesen-Potenzial. Startet die Rallye noch vor Weihnachten?

Der Fernwartungsspezialist Teamviewer war einer der gro?en Gewinner der Pandemie. Logisch. Schlie?lich boomen seither home office-Arbeitspl?tze etc. In dieser Phase haben aber auch viele andere Firmen das Potenzial erkannt. Beispielsweise wird Ford seine H?ndler und Werkst?tten jetzt bei der Reparatur von Autos mittels Fernwartung unterst?tzen. Eine Partnerschaft mit Teamviewer wurde bereits geschlossen.?

Dementsprechend optimistisch sind die Investmentbanken und Research-H?user f?r die T?binger. Von den zehn aktuellen Empfehlungen sprechen sich sieben Experten f?r halten aus, w?hrend drei Kollegen eine Kaufempfehlung abgeben. Bemerkenswert dabei ein Blick auf die Kursziele. Denn selbst die defensivste Empfehlung der UBS sieht einen fairen Wert von 14,50 Euro, w?hrend Warburg Research Teamviewer sogar 26 Euro zutraut!?

Die Experten sehen also aus heutiger Sicht ein Gewinnpotenzial von 25% bis 125%!

