Teamviewer: Geht diese Woche in die Geschichte ein?

Der Fernwartungsspezialist Teamviewer war einer der gro?en Gewinner der Pandemie, was sogar in teuren Werbedeals unter anderem mit Manchester United oder der Formel 1 gipfelte. Doch das 2020er-Wachstum konnten die G?ppinger im vergangenen Jahr nicht wiederholen. Dementsprechend ging es an der B?rse schnurstraks wieder nach unten. Doch jetzt k?nnte Teamviewer die Wende gelungen sein.?

Denn am Mittwoch hat sich der Konzern im Rahmen eines Financial Updates Stellung zu den Gesch?ftszahlen des vergangenen Jahres ge?u?ert. Dabei stellte der Vorstand in Aussicht, dass Teamviewer die im Herbst gesenkten Erwartungen treffen wird. Die Aktie sprang daraufhin fast 20 Prozent nach oben und kletterte auf den h?chsten Stand seit November. Zwar wurde ein Teil dieser Gewinne schon wieder abverkauft, doch die Chancen f?r einen langfristigen Trendwechsel sind da!

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

