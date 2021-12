Teamviewer mit neuen Impulsen. War das die Trendwende?

Beim G?ppinger Anbieter f?r Fernwartungssoftware war in den vergangenen Tagen einiges los. Anfang der Woche wurde das Unternehmen vom Common Vulnerabilities and Exposures-Programm (CVE) als CVE Numbering Authority benannt. Als eines von nur neun deutschen Unternehmen neben so Global Playern wie SAP, Siemens oder Bosch. Eine Art Ritterschlag f?r Teamviewer.

Dementsprechend konnte sich auch der Aktienkurs wieder etwas berappeln. Die Aktie hat im Bereich von elf Euro einen Boden ausgebildet und konnte sich seither um gut acht Prozent verbessern. Am Freitag ging es fast bis an die 12-Euro-Marke heran. Dort liegt das Monatshoch f?r den Dezember, sodass hier nun ein Ausbruch jederzeit m?glich. Das w?re zwar zun?chst nur ein kleiner Schritt, aber immerhin.?

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

