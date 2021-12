Teamviewer spielt jetzt im Kreis der ganz Gro?en!

Der Anbieter f?r Fernwartungsl?sungen Teamviewer wurde in der vergangenen Woche in einen elit?ren Kreis aufgenommen. Denn die Ernennung vom Common Vulnerabilities and Exposures-Programm (CVE) als CVE Numbering Authority wurde bisher nur acht anderen deutschen Unternehmen zuteil (unter anderem SAP, Siemens und Bosch). Die Autorisierung unterstreicht die F?hrungsrolle Teamviewers im Bereich Cybersecurity.?

Auch die Aktie kann von dieser Ernennung profitieren. Denn wurde Anfang der Woche noch ein neuer historischer Tiefststand bei rund elf Euro erreicht, konnte sich der Kurs anschlie?end deutlich erholen. Ins Wochenende verabschiedete sich Teamviewer mit Notierungen von knapp unter zw?lf Euro. In nur rund vier Tagen konnte Teamviewer damit rund acht Prozent zulegen.?

Damit liegen hier nun neue Kaufsignale in der Luft. Sollten Anleger hier jetzt also einsteigen? Oder ist das Risiko noch zu gro?? Angesichts dieser dringenden Fragen haben auch wir das Unternehmen auf den Pr?fstand gestellt und die Antworten auf diese Fragen in einer gro?en Teamviewer-Analyse zusammengefasst, die Sie heute am dritten Adventswochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen. Einfach hier klicken

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Teamviewer-Analyse einfach hier klicken.