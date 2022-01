Tesla: Das hat gesessen!

Tesla-Aktion?re m?ssen heute krisenfest sein. Das Kurstableau weist n?mlich ein Minus von rund f?nf Prozent aus. Damit ziert der Titel das Tabellenende der Rangliste. M?ssen nun weitere Abschl?ge einkalkuliert werden?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Zwar m?ssen die Anleger heute m?chtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Denn entscheidende Widerst?nde sind unver?ndert in Schlagdistanz. Schlie?lich fehlen bis zum Monatshoch nur rund sechzehn Prozent. Dieser Bestwert liegt bei 1208,00 USD. Es k?nnte kurzfristig also m?chtig knallen bei Tesla.

Ein Kurs von 787,15 USD errechnet sich momentan f?r die 200er-Durchschnittslinie. Langfristige Aufw?rtstrends dominieren demnach das ?bergeordnete Geschehen. Weil die Aktie derzeit unter ihrer 50-Tage-Linie notiert, gelten im mittelfristigen Zeitfenster Abw?rtstrends.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zu Beginn des Neuen Jahres die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Tesla

W?hrung: USD

Wert: 1038,13

Letzter Schlusswert: 1088,12

Differenz zum Vortag in Prozent: -4,59

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus f?nf

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 4,59

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund f?nf

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 17,15

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund siebzehn

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 16,36

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund sechzehn

Mittelwert der letzten 200 Tage: 787,15

Mittelwert der letzten 50 Tage: 1071,42

4-Wochen-Tief: 886,12

4-Wochen-Hoch: 1208,00