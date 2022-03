Tesla das war erst der Anfang!

Bei Tesla-Aktion?ren herrscht heute Hochstimmung. Immerhin kann sich die Aktie um rund sechs Prozent nach oben schieben. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Startet jetzt also die n?chste Aufw?rtsbewegung oder wie geht es weiter? Trading-Idee f?r spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit er?ffnen sich f?r [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Bei Tesla-Aktion?ren herrscht heute Hochstimmung. Immerhin kann sich die Aktie um rund sechs Prozent nach oben schieben. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Startet jetzt also die n?chste Aufw?rtsbewegung oder wie geht es weiter?

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zwei Prozent f?r neue Monatshochs. Dieses Top liegt bei 1096,57 USD. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Denn demnach sind f?r Tesla Aufw?rtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 860,64 USD eingependelt hat. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

