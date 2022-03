Tesla: Die Entscheidung f?llt n?chste Woche!

Feierstimmung herrscht derzeit bei allen Tesla-Aktion?ren. Denn f?r den Kurs errechnet sich im Vorwochenvergleich ein Plus von 11,62 Prozent. Der Titel ging an vier der f?nf Sitzungen mit Aufschl?gen aus dem Handel. Das Tagesplus von 7,91 Prozent am Dienstag war dabei besonders hervorzuheben. Doch wie geht es nun weiter? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg [ ]

Die ?bergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye sp?rbar auf. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schlie?lich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund drei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Der Hochpunkt liegt bei 1040,70 USD. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Im gro?en Bild bestimmen momentan Aufw?rtstrends das Geschehen. So l?sst sich der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage auf 858,64 USD errechnen. Vor allem langfristig orientierte Anleger richten ihre Position nach diesem Indikator aus. Im k?rzeren Zeitfenster sind die Trends ebenfalls positiv, da der Kurs ?ber seiner 50-Tage-Linie notiert.

Fazit: Diese Tesla-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise hier kostenfrei abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.

