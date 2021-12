Tesla im Sinkflug!

Arg strapaziert werden heute die Nerven von Tesla-Anteilseignern. Schlie?lich kommt die Aktie mit einem Minus rund f?nf Prozent unter die R?der. Damit ziert der Titel das Tabellenende der Rangliste. Geht den Anlegern hier nun die Luft aus?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Tesla-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig d?nn. Denn bis zur n?chsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund eins Prozent entfernt. Auf 925,21 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Jetzt brennt also die Luft!

Chancenaffine Anleger k?nnen diesen R?cksetzer nun selbstverst?ndlich zum Einstieg oder Nachkauf nutzen. Denn die Aktie gibt es heute zum Schn?ppchenpreis. Die B?ren unter Ihnen k?nnen sich dagegen gen?sslich die H?nde reiben.

Fazit: Tesla kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

[DEBUG INFO]

Name: Tesla

W?hrung: USD

Wert: 930,16

Letzter Schlusswert: 975,99

Differenz zum Vortag in Prozent: -4,70

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus f?nf

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 4,70

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund f?nf

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 0,54

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund eins

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 29,22

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund neunundzwanzig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 760,85

Mittelwert der letzten 50 Tage: 1013,85

4-Wochen-Tief: 925,21

4-Wochen-Hoch: 1201,94