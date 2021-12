Tesla: Ist das der Super-GAU?

Schlechte Laune ist heute bei allen Tesla-Aktion?ren angesagt. Immerhin erleidet die Aktie einen Verlust von rund drei Prozent. Das Wertpapier kostet damit nur noch 901,81 USD. Ist nun alles vorbei?

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.

Nach diesem Abverkauf hei?t es jetzt erst einmal aufpassen. Denn eine wichtige Unterst?tzung ist nun zum Greifen nahe. Aktuell errechnet sich nur noch ein Abstand von rund eins Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieser Bremsbereich ist bei 893,43 USD zu finden. Wir warten also gespannt auf die richtungsweise Entscheidung.

Mittelfristig orientierte Anleger, die auf ein g?nstiges Einstiegsniveau gewartet haben, sollten schon einmal die Ordermaske ?ffnen. Schlie?lich bekommen Sie heute einen ordentlichen Nachlass. Wer dagegen eh skeptisch ist, f?r den ist der heutige Tag eine Best?tigung.

