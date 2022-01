Tesla: Ist das der Super-GAU?

Tesla-Anteilseigner bekommen heute kr?ftig auf die Finger. Schlie?lich schw?chelt der Kurs und geht rund vier Prozent in die Knie. Die Papiere kosten damit nur noch 1061,59 USD. Beginnt jetzt das gro?e Zittern der Bullen oder k?nnen sie morgen schon zur?ckschlagen?

Gleichwohl die Anleger heute richtig bluten m?ssen, stimmt das charttechnische Bild optimistisch. Da die n?chste entscheidende H?rde nach wie vor greifbar ist. So reicht ein Plus von nur rund rund vierzehn bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese wichtige H?rde liegt bei 1208,00 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die immer auf eine g?nstige Einstiesgelegenheit gewartet haben, sehen nun ihre Zeit gekommen. Es gibt n?mlich heute einen richtig fetten Rabatt. Wer f?r Tesla pessimistisch eingestellt ist, f?r den sind die heutigen Abschl?ge sicher Wasser auf die M?hlen.

