Tesla: Ist heute ein Kauftag?

Tesla-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 1111,64 USD. Haben die Bullen die B?ren dadurch dauerhaft vertrieben?

Dieser Tagesgewinn sorgen f?r Freudenspr?nge bei den Bullen. Dieses Plus katapultiert die Aktie n?mlich bis an ein wichtiges Top. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund sechs Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 1172,84 USD liegt dieser ma?gebliche Wendepunkt. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufb?umen und k?nnen ihre Baisse-Position noch einmal verst?rken. So gibt es f?r Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Anleger, die mittel- und langfristig an Tesla glauben, sehen sich hier heute best?tigt.

