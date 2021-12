Tesla: Jetzt noch einsteigen?

Allen Grund zur Freude haben heute Tesla-Aktion?re. Der Kurs verzeichnet schlie?lich ein Plus von rund f?nf Prozent. Durch diesen Anstieg betr?gt der Preis nur noch 983,33 USD. Rei?en die Bullen nun alles an sich oder ist in den n?chsten Tagen Vorsicht geboten?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Tesla, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik ?berwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit m?glich. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 886,12 USD markiert. Es l?uft also auf harten Kampf zwischen Bullen und B?ren hinaus.

Skeptiker k?nnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Putk?ufer oder Leerverk?ufer erhalten n?mlich einen kr?ftigen Rabatt. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

Fazit: Sind das bei Tesla jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.

