Tesla kommt heute unter die R?der!

Nichts zu holen gibt es heute f?r Tesla-Aktion?re. Denn der Kurs notiert rund f?nf Prozent in der Verlustzone. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zur?ck?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Die Perspektive f?r die n?chsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Bei Tesla steht n?mlich in K?rze der Test einer wichtigen Unterst?tzung auf der Tagesordnung. Ein weiterer Rutsch von rund vierzehn Prozent w?rde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen f?llt. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 886,12 USD. Damit ist nun die Frage zu kl?ren, ob sich die Gewitterwolken endg?ltig verziehen.

Anleger, die f?r Tesla bullish eingestellt sind, k?nnten den R?cksetzer zum Kauf nutzen. Schlie?lich gibt es die Aktie heute mit einem kr?ftigen Nachlass. Die B?ren unter Ihnen k?nnen sich dagegen gen?sslich die H?nde reiben.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zu Beginn des Neuen Jahres die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Tesla

W?hrung: USD

Wert: 1014,58

Letzter Schlusswert: 1064,70

Differenz zum Vortag in Prozent: -4,71

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus f?nf

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 4,71

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund f?nf

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 14,50

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund vierzehn

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 19,06

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund neunzehn

Mittelwert der letzten 200 Tage: 791,45

Mittelwert der letzten 50 Tage: 1073,61

4-Wochen-Tief: 886,12

4-Wochen-Hoch: 1208,00