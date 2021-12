Tesla mit beeindruckendem Start!

Gl?nzende Augen sind heute bei allen Tesla-Anteilseignern zu sehen. So katapultiert sich der Wert derzeit rund sechs Prozent nach vorne. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Er?ffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Tesla-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die ?bergeordnete Technik. Denn der n?chste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Schlie?lich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund zehn Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt verl?uft bei 1172,84 USD. Wir d?rfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Anleger, die eher d?stere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Schlie?lich bekommen Putk?ufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Allen Grund sich die H?nde zu reiben haben dagegen Tesla-Aktion?re.

Fazit: Sind das bei Tesla jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.

