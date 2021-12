Tesla mit sauberem H?henflug

Alle Anteilseigner von Tesla d?rften heute mit Geld z?hlen besch?ftigt sein. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund sieben Prozent. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit er?ffnet.

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Tesla, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Die Gefahr f?r die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Denn eine wichtige Unterst?tzung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser Wendepunkt liegt bei 886,12 USD. Es liegt also etwas Gro?es in der Luft.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, k?nnen sich heute einen Baisse-Einstieg ?berlegen. Schlie?lich gibt es Puts heute noch einmal deutlich g?nstiger. Wer von der Aktie ohnehin ?berzeugt ist, f?r den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die M?hlen.

Fazit: Bei Tesla geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Tesla

W?hrung: USD

Wert: 1006,78

Letzter Schlusswert: 938,53

Differenz zum Vortag in Prozent: 7,27

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund sieben

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 7,27

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund sieben

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 13,62

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund vierzehn

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 16,49

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund sechzehn

Mittelwert der letzten 200 Tage: 767,35

Mittelwert der letzten 50 Tage: 1025,71

4-Wochen-Tief: 886,12

4-Wochen-Hoch: 1172,84