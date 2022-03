Tesla ? Was ist denn hier los?

Mit einem gro?en Sprung nach vorne beginnt Tesla den heutigen Handelstag. Die Aktie liegt immerhin rund sechs Prozent in der Gewinnzone. Mittlerweile m?ssen wir einen Anteilsschein 973,66 USD hingebl?ttert werden. Ist dieser Anstieg das Signal f?r Gewinnmitnahmen?

Anmerkung der Redaktion: Startet Tesla jetzt richtig durch? Mit dieser Frage besch?ftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund 0,4 Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den B?chern. Bei 977,23 USD liegt dieser ma?gebliche Wendepunkt. F?r die Bullen hei?t es nun also Daumen dr?cken.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Best?tigung. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 852,64 USD komplett gr?nes Licht. Wie positiv die Kurse in Aufw?rtstrends ?berraschen k?nnen, beweist Tesla heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

Fazit: Wie es bei Tesla weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.