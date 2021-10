ThyssenKrupp: DAS k?nnte die Wende bringen!

Der bisherige Oktober-Verlauf d?rfte Thyssen-Aktion?re so ein wenig die Tr?nen in die Augen treiben. Doch das k?nnte jetzt vorbei sein. Denn der Stahlproduzent bastelt flei?ig an seiner Zukunft? Bis dahin jedoch mussten die Anleger zuletzt ordentlich was in Kauf nehmen. Schloss der Aktienkurs Ende September noch bei ?ber 9,15 Euro, ging es anschlie?end rasant nach unten. Doch das k?nnte sich jetzt ?ndern.

So hat ThyssenKrupp gestern mit bluemint Steel ein Produkt vorgestellt, dass die CO2-Emission bei der Stahlproduktion deutlich reduziert. Dazu wird in den Hoch?fen das Eisenerz durch Eisenschwamm ersetzt. Damit l?sst sich der CO2-Verbrauch um rund 70 Prozent reduzieren. Einen ersten Abnehmer hat Thyssen in dem Badausstatter Kaldewei gefunden.?

Kursverlauf von Thyssenkrupp der letzten drei Monate.

