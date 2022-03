Totalabsturz bei GameStop!

GameStop-Aktion?re d?rften heute tieftraurig sein. Denn die Aktie st?rzt mit einem Minus von rund sechs Prozent regelrecht ab. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 169,61 USD. Droht damit nun der endg?ltige Absturz? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance f?r Anbieter [ ]

appeared first on Anlegerverlag . GameStop-Aktion?re d?rften heute tieftraurig sein. Denn die Aktie st?rzt mit einem Minus von rund sechs Prozent regelrecht ab. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 169,61 USD. Droht damit nun der endg?ltige Absturz?

Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance f?r Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

Es mag angesichts des Abschlags nur schwer nachvollziehbar sein, aber das ?bergeordnete Bild ist positiv. F?r GameStop ist n?mlich der n?chste Widerstand unver?ndert greifbar. So gen?gt ein Anstieg von rund achtzehn Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Bisher hatte der Titel dieses Top bei 199,41 USD ausgelotet. Daher geht es jetzt also um alles!

Turnaround-J?ger k?nnten den Tag nun zum Einstieg nutzen. Immerhin gibt es heute getreu dem Motto “Geiz ist geil” einen geh?rigen Rabatt. Bearish eingestellte B?rsianer erhalten heute dagegen kr?ftig R?ckenwind.

