Totalabsturz bei Nvidia Corporation!

Eine Engelsgeduld brauchen heute die Anteilseigner von Nvidia Corporation. In den B?chern steht f?r den Kurs n?mlich ein Minus von rund vier Prozent. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Die B?ren schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zur?ckzuschlagen?

Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Pl?tzchen suchen. Ein charttechnisch relevanter Bereich kommt n?mlich immer n?her. Schlie?lich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund f?nf Prozent entfernt. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 256,44 USD. F?r Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Trader, die gerne auf Turnarounds spekulieren, k?nnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Schlie?lich bekommen Sie heute einen ordentlichen Nachlass. Pessimisten haben diese Entwicklung ohnehin erwartet und sehen sich durch den Kursrutsch best?tigt.

