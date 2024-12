Unternehmen wollen Teilzeitkräfte für mehr Arbeitsstunden gewinnen

Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland (56,5 Prozent) will die Zahl der Arbeitsstunden ihrer Teilzeitkräfte ausweiten.

Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) hervor, über die die "Rheinische Post" berichtet. Das Kompetenzzentrum unterstützt im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums vor allem kleine und mittlere Unternehmen dabei, Fachkräfte zu finden, zu binden und zu qualifizieren. Es stützt sich bei der Studie auf eine Unternehmensbefragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die zwischen Juli und August 2024 bei insgesamt 815 Personalverantwortlichen durchgeführt wurde. 11,7 Prozent der Unternehmen würden der Studie zufolge gerne alle ihre Teilzeitkräfte, 44,8 Prozent nur einige für eine Stundenerhöhung gewinnen.

Der Wunsch sei stärker, je mehr Rekrutierungsschwierigkeiten das Unternehmen habe: Sieben von zehn Firmen mit großen Problemen haben ein Interesse an der Arbeitszeitausweitung von zumindest einem Teil ihrer Teilzeitkräfte. Fast drei von vier Unternehmen (73,2 Prozent) geben an, dass die flexiblere Gestaltung von Arbeitszeiten - etwa Arbeitsstunden auch am Abend - zur Ausweitung der Teilzeitstunden für sie infrage käme. 30,5 Prozent der Teilzeitkräfte, die Kinder betreuen, könnten sich mit flexibleren Arbeitszeiten sogar eine Vollzeittätigkeit vorstellen. Und 44,3 Prozent der Schichtdienstleistenden, die aufgrund von Kinderbetreuung in Teilzeit arbeiten, würden Vollzeit arbeiten bei flexibleren Arbeitszeiten. Zudem helfe es bei der Fachkräftesicherung, "wenn Unternehmen Karriere- und Entwicklungsperspektiven nicht an eine bestimmte Mindest-Arbeitszeit knüpfen", schreibt das Kofa. "Stattdessen profitieren Unternehmen wie Mitarbeitende von der Möglichkeit, auch in Teilzeit eine Führungsposition auszufüllen." 37,2 Prozent der Unternehmen erwögen zudem eine Unterstützung in der Kinderbetreuung oder Pflege Angehöriger. 44,5 Prozent der Unternehmen könnten sich die Ausweitung der Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten oder Homeoffice vorstellen.