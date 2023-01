Unternehmen wollen wieder mehr einstellen

Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat zugelegt.

Das sogenannte "Beschäftigungsbarometer" des Münchner Info-Instituts stieg im Januar auf 100,2 Punkte, nach 99,6 Punkten im Dezember, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Der schwindende Pessimismus in der deutschen Wirtschaft zeige sich damit auch auf dem Arbeitsmarkt, hieß es.

Insbesondere im Maschinenbau und der Elektroindustrie werden neue Mitarbeiter gesucht. Auch bei den Dienstleistern hat die Einstellungsbereitschaft zugenommen. Gerade in der IT-Branche sind viele Stellen unbesetzt. Die Entlassungen bei großen IT-Firmen seien eine Chance für viele kleine und mittlere Betriebe, neue Mitarbeiter einzustellen, so das Institut. Im Handel halten sich Einstellungs- und Entlassungspläne in etwa die Waage. Im Bauhauptgewerbe gibt es trotz des schwierigen Umfelds leicht positive Beschäftigungserwartungen, wie es weiter hieß.

