Valneva: Absicht oder Versehen? CEO Lingelbach macht mal richtig Hoffnung!

Der Chef des franz?sischen Impfstoffentwicklers Valneva hat zum Wochenausklang in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters durchblicken lassen, dass das Unternehmen derzeit an vielen Verhandlungstischen gleichzeitig sitzt. So wird nach Angaben Lingelbachs gleich mit mehreren Partnern ?ber Liefervereinbarungen f?r den Totimpfstoff VLA2001 verhandelt, der vermutlich in der EU im ersten Quartal 2022 seine Zulassung erhalten wird.?

Die Wirkung dieser Meldung auf die Aktion?re ist nat?rlich beinahe ausschlie?lich positiv. So beendete Valneva den Freitag auf dem h?chsten Stand seit Anfang Dezember. Schon am Donnerstag war die Aktie mit einem Plus von mehr als 15 Prozent regelrecht explodiert. Aus heutiger Sicht fehlt damit nicht mehr viel bis zum Erreichen der historischen H?chstst?nde im Bereich von 30 Euro.?

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.