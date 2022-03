Valneva-Aktie zieht an. Wei? hier schon jemand mehr?

Beim franz?sischen Impfstoffhersteller Valneva wartet man nach wie vor auf die Zulassung des Totimpfstoffs durch die EU. Ein Blick auf die heutige Kursentwicklung mit einem respektablen Plus l?sst den Schluss zu, dass es schon kurzfristig so weit sein kann. Zumal Valneva in der j?ngsten Stellungnahme vermeldet hatte, dass die Europ?ische Arzneimittelagentur EMA zwar noch einige [ ]

Beim franz?sischen Impfstoffhersteller Valneva wartet man nach wie vor auf die Zulassung des Totimpfstoffs durch die EU. Ein Blick auf die heutige Kursentwicklung mit einem respektablen Plus l?sst den Schluss zu, dass es schon kurzfristig so weit sein kann. Zumal Valneva in der j?ngsten Stellungnahme vermeldet hatte, dass die Europ?ische Arzneimittelagentur EMA zwar noch einige Nachfragen zum Totimpfstoff VLA2001 habe, dass Valneva aber schon im April mit der Zulassung rechnet ?

Sehen wir hier jetzt also schon die ersten Insider, die kaufen? Schlie?lich beginnt der April bereits am Freitag, sodass es nun quasi t?glich so weit sein kann. Dabei ist das Unternehmen gut aufgestellt, den gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Schlie?lich verf?gt das Unternehmen immerhin ?ber rund 350 Millionen Euro an liquiden Mitteln, um die Entwicklung und die Produktion des Totimpstoffs VLA2001 weiter voranzutreiben.?

Valneva ist also gut aufgestellt und wartet nur noch auf das finale „Go"! Sollten Anleger daher die immer noch günstigen Kurse zum Kauf nutzen? Wie groß sind mittelfristig die Gewinnchancen mit der Aktie und wie groß die Risiken?

