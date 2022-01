Valneva? Amazon? Oder sogar Steinhoff? Bringen Sie Ihr Depot jetzt f?r 2022 in die Spur!

Das Jahr 2021 ist schon wieder Geschichte und damit auch das zweite Jahr der gro?en Pandemie unserer Generation. Doch selbst ein furchterregendes Virus kann die tolle Bilanz der B?rsen rund um den Globus nicht stoppen. Die gro?en Indizes konnten allesamt zweistellig zulegen. Im Deutschen Aktienindex betr?gt das Jahresplus 16%. Ein Wert, von dem alle Festgeld- oder Staatsanleihen-Fans nur tr?umen k?nnen.?

Denn die Favoritenrollen haben sich in den vergangenen Wochen durchaus verschoben. Na klar, es gibt die Dauerbrenner, die immer vorne in den Hitlisten zu finden sind wie beispielsweise die Technologie-Aktien. Doch beispielsweise die Wasserstofftitel haben zuletzt richtig an Boden verloren. Im Gegenzug konnte die leidgepr?ften Steinhoff-Aktion?re in den vergangenen Tagen wieder richtig Hoffnung sch?pfen.?

Gerade der Jahreswechsel bietet sich an, das eigene Depot einmal gr?ndlich zu durchforsten und eventuelle Under-Performer auszusortieren.