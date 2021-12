Valneva: CEO verplappert sich. Was ist da im Busch?

Was war das denn? In einem Reuters-Interview gab der CEO des franz?sischen Impfstoffherstellers Valneva zu, dass das Unternehmen derzeit gleich mit mehreren Abnehmern ?ber Liefervereinbarungen f?r den Totviren-Impfstoff VLA2001 verhandelt. Lingelbach wurde zwar nicht konkreter, doch es ist gut vorstellbar, dass beispielsweise Gro?britannien wieder zu den Abnehmern geh?ren wird, nachdem das Zulassungsverfahren dort schon seit l?ngerem l?uft.?

An der B?rse wurde diese Nachricht naturgem?? positiv aufgenommen. Denn nach dem massiven Anstieg vom Donnerstag mit einem Plus von mehr als 15 Prozent, w?re am Freitag eigentlich eine technische Korrektur dran gewesen. Doch die Aktie konnte auch zum Wochenausklang noch einmal leicht zulegen und schloss auf dem h?chsten Stand seit Anfang Dezember.?

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

