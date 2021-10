Valneva: Die Abw?rtsspirale dreht sich immer schneller!

Valneva ist heute einer der gr??ten Verlierer am Aktienmarkt. Der Kurs liegt aktuell knapp f?nf Prozent im Minus und notiert nur noch knapp ?ber der Marke von 12 Euro. Damit drohen jetzt sogar weitere Kursverluste, obwohl alles in den vergangenen Wochen so verhei?ungsvoll begonnen hatte.? Schlie?lich wollte der franz?sische Impfstoffhersteller mit seinen Impfstoffen auf Tot-Viren-Basis [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.