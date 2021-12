Valneva dreht richtig auf. So geht es am Montag weiter!

Der franz?sische Impfstoffentwickler Valneva sorgte in dieser Woche f?r ordentlich Schlagzeilen. Zun?chst die Meldung, dass in eine Booster-Impfung mit dem Impfstoff VLA2001 in einer unternehmenseigenen Studie eine ?hervorragende Immunreaktion? ausgel?st hat. Dann das Reuters-Interview mit CEO Thomas Lingelbach, indem der Chef verlauten lie?, dass Valneva gleich mit mehreren Abnehmern ?ber Liefervereinbarungen verhandelt.?

Auch an der B?rse zeigt sich Valneva von seiner besten Seite. Der Kurs kletterte am Donnerstag erstmals seit Anfang Dezember ?ber 26 Euro und schloss mehr als 15 Prozent ?ber dem Vortagesniveau. Auch am Freitag konnte dieses Niveau erfolgreich verteidigt werden. Damit ist sogar noch in diesem Jahr ein erneuter Angriff auf die Marke von 30 Euro und damit auf die Allzeithochs greifbar.?

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

