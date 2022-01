Valneva: Erholung l?uft auf vollen Touren. Aktie auch heute fester!

Der franz?sische Impfstoffentwickler Valneva ist seit dem Jahreswechsel eines der beherrschenden Themen an der B?rse. So heftig waren die Kurse unter die R?der gekommen, doch aktuell schickt sich die Aktie an, zumindest einen Teil dieser herben Verluste wieder aufzuholen. Anscheinend hat der wohl doch sehr milde Verlauf der Omikron-Variante die Angst vor einer ?ewigen? Pandemie deutlich reduziert?

Allein in den ersten drei Sitzungen des Neuen Jahres verlor die Aktie in der Spitze fast 40 Prozent, ehe gestern Morgen dann eine massive Erholung startete. Die Aktie eroberte zwischenzeitlich die Marke von 18 Euro zur?ck, ehe es zum gestrigen Handelsende wieder leicht nach unten ging. Heute schie?t der Kurs vorb?rslich um weitere sieben Prozent nach oben und macht sich auf den Weg in Richtung 20 Euro.?

Startet Valneva jetzt die gro?e Aufholjagd? Oder sehen wir hier nur ein kurzes Strohfeuer?

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

