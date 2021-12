Valneva: Es ist angerichtet! Beginnt die Party am Montag?

Die abgelaufene Woche hatte es f?r den franz?sischen Impfstoffhersteller Valneva noch einmal so richtig in sich. Schlie?lich gab es zun?chst die Meldung, dass die Europ?ische Arzneimittelagentur EMA mit dem rollierenden Zulassungsverfahren begonnen hat, ehe man verk?nden konnte, eine Liefervereinbarung ?ber eine Million Impfstoffdosen mit dem K?nigreich Bahrain abgeschlossen zu haben.?

Kein Wunder also, dass Valneva im Vergleich zu den ?brigen Impfstoffhersteller auch an der B?rse ?berzeugen konnte. Besonders deutlich wurde das noch einmal am Freitag, als die schier ?berm?chtige Konkurrenz von BioNTech und Moderna massiv abgestraft wurde, w?hrend sich Valneva nahezu unver?ndert ins Wochenende verabschiedet hat. Gute Voraussetzungen also f?r die neue B?rsenwoche?

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.