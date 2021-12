Valneva hat es alles gezeigt. Aktie wieder im H?henflug!

Am Donnerstag war es so weit. Der zuletzt in die Kritik geratene franz?sische Impfstoffentwickler Valneva hat sich eindrucksvoll zur?ckgemeldet. Eine eigens durchgef?hrte Studie zu einer Booster-Impfung mit dem Impfstoff VLA2001 brachte ?berzeugende Zwischenergebnisse. Das Unternehmen selbst spricht von einer ?hervorragenden Immunreaktion? im Anschluss an die Booster-Impfung? Die B?rse honorierte diese Meldung mit einem kr?ftigen Kursanstieg. [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.