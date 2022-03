Beim franz?sischen Impfstoffhersteller Valneva wartet man nach wie vor auf die Zulassung des Totimpfstoffs durch die EU. Die Spannung ist sogar so gro?, dass selbst die am Donnerstag vorgelegten Gesch?ftszahlen zu einem Non-Event verpufften. Fast 350 Millionen Euro Umsatz und liquide Mittel in einer ?hnlichen Gr??enordnung wurden vom Markt beinahe ignoriert. Alles wartet auf den [ ]

appeared first on Anlegerverlag

Beim franz?sischen Impfstoffhersteller Valneva wartet man nach wie vor auf die Zulassung des Totimpfstoffs durch die EU. Die Spannung ist sogar so gro?, dass selbst die am Donnerstag vorgelegten Gesch?ftszahlen zu einem Non-Event verpufften. Fast 350 Millionen Euro Umsatz und liquide Mittel in einer ?hnlichen Gr??enordnung wurden vom Markt beinahe ignoriert. Alles wartet auf den April?

Denn in der j?ngsten Stellungnahme hatte Valneva vermeldet, dass die Europ?ische Arzneimittelagentur EMA zwar noch einige Nachfragen zum Totimpfstoff VLA2001 habe, dass Valneva aber schon im April mit der Zulassung rechnet. Die B?rsen sind jedenfalls gespannt. Denn seit Tagen schon pendelt der Kurs richtungslos um die Marke von 17 Euro und wartet auf den Startschuss?

Valneva bastelt also weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Daf?r ist Valneva bestens aufgestellt. Sollten Anleger daher die aktuelle Schw?che nutzen? Wie gro? sind mittelfristig die Gewinnchancen mit der Aktie und wie gro? die Risiken? Angesichts dieser zahlreichen offenen Fragen haben wir die Aktie heute f?r Sie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie in unserer brandneuen Valneva-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.?Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

The post Valneva: Ist es schon n?chste Woche so weit? appeared first on Anlegerverlag.