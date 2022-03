Valneva: Jetzt ist es endlich soweit!?

Beim franz?sischen Impfstoffhersteller Valneva wartet man nach wie vor auf die Zulassung des Totimpfstoffs durch die EU. Doch jetzt d?rfte endlich Bewegung in die Sache kommen. Denn in der j?ngsten Stellungnahme hatte Valneva vermeldet, dass die Europ?ische Arzneimittelagentur EMA zwar noch einige Nachfragen zum Totimpfstoff VLA2001 habe, dass Valneva aber schon im April mit der [ ]

Beim franz?sischen Impfstoffhersteller Valneva wartet man nach wie vor auf die Zulassung des Totimpfstoffs durch die EU. Doch jetzt d?rfte endlich Bewegung in die Sache kommen. Denn in der j?ngsten Stellungnahme hatte Valneva vermeldet, dass die Europ?ische Arzneimittelagentur EMA zwar noch einige Nachfragen zum Totimpfstoff VLA2001 habe, dass Valneva aber schon im April mit der Zulassung rechnet. Und der April beginnt bekanntlich schon am Freitag?

Dabei ist Valneva gut vorbereitet, um die Produktion und Logistik des ersten europ?ischen Totimpfstoffs voranzutreiben, sobald die EU gr?nes Licht gibt. Denn das Unternehmen hatte auf der Bilanzvorstellung am vergangenen Donnerstag vermeldet, dass man ?ber rund 350 Millionen Euro freie liquide Mittel verf?ge. Die B?rse wartet ebenfalls voller Hochspannung auf die Zulassung. So pendelt der Kurs seit Wochen mit jeweils einem Ausflug nach oben und unten um die Marke von 15 Euro.?

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

