Valneva: Kommt die Zulassung noch vor Ostern??

Jetzt kann es endlich losgehen. Unz?hlige Anleger warten mittlerweile schon seit Monaten auf eine Zulassung f?r den Totimpfstoff des franz?sischen Impfstoffentwicklers Valneva. Und jetzt k?nnte es bald soweit sein. Zwar hat die Europ?ische Arzneimittelagentur EMA noch einige Nachfragen, doch Valneva ist zuversichtlich, diese in K?rze beantworten zu k?nnen und rechnet im April mit dem ?Go?.?

Da der Konzern ohnehin vorhatte mit Beginn des zweiten Quartals mit der Auslieferung zu beginnen, passt das nun perfekt in den gro?en Zeitplan. Liquide Mittel, um mit der Produktion in Vorleistung zu gehen, hat Valneva genug. Zum Ende des Gesch?ftsjahres 2021 verf?gt man ?ber fast 350 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Auch die B?rse scheint sich in der Warteschleife zu befinden. Denn die Aktie oszilliert seit Tagen mehr oder weniger richtungslos um die Marke von 17 Euro.?

Valneva bastelt also weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Daf?r ist Valneva bestens aufgestellt.

