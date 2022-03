Valneva: Letztes Luftholen vor der Zulassung! Anleger sollten diese Chance nutzen!?

Der franz?sische Impfstoffhersteller scheint unmittelbar vor dem endg?ltigen Durchbruch zu stehen. Denn in das gro?e Thema Zulassung und vor allem auch Auslieferung des Totimpfstoffs VLA2001 kommt endlich Bewegung. Noch in diesem Monat plant das Unternehmen, die ersten Impfstoffdosen auszuliefern und schon im April soll auch die EU-Zulassung folgen.??

Der erste Adressat dieser Impfstofflieferungen ist das K?nigreich Bahrain, das bereits Anfang M?rz die Notfallzulassung f?r den Impfstoff erteilt hat. Die Europ?ische Arzneimittelagentur hatte diesen Schritt k?rzlich f?r den April angek?ndigt. Hier kann es nun also ganz, ganz schnell gehen. So ?hnlich sieht es auch die B?rse, die den Kurs in den vergangenen Tagen massiv nach oben gesp?lt hat. Heute verliert Valneva dagegen erstmals wieder sp?rbar und f?llt auf die 17-Euro-Marke zur?ck. Vielleicht die letzte Gelegenheit?

Valneva bastelt also weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Daf?r ist Valneva bestens aufgestellt.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

