Der franz?sische Impfstoffhersteller Valneva hat in der vergangenen Woche wieder einmal f?r einen Paukenschlag gesorgt. Denn wie das Unternehmen am Donnerstag vermeldete, konnten die Franzosen den Umsatz im vergangenen Jahr um satte 216 Prozent steigern! Insgesamt beliefen sich die Erl?se auf knapp 350 Millionen Euro, wobei mehr als 250 Millionen Euro auf den Corona-Impfstoff VLA2001 [ ]

appeared first on Anlegerverlag

Der franz?sische Impfstoffhersteller Valneva hat in der vergangenen Woche wieder einmal f?r einen Paukenschlag gesorgt. Denn wie das Unternehmen am Donnerstag vermeldete, konnten die Franzosen den Umsatz im vergangenen Jahr um satte 216 Prozent steigern! Insgesamt beliefen sich die Erl?se auf knapp 350 Millionen Euro, wobei mehr als 250 Millionen Euro auf den Corona-Impfstoff VLA2001 entfielen.?

F?r 2022 rechnet Valneva nun mit Ums?tzen zwischen 430 und 590 Millionen Euro, wovon bis zu 500 Millionen Euro auf VLA2001 enfallen k?nnten. Beachtenswert: Zum Ende des Gesch?ftsjahres verf?gte Valneva ?ber liquide Mittel in H?he von fast 210 Millionen Euro. Die B?rsen haben diese Zahlen mehr oder weniger gleichg?ltig aufgenommen. Wie es scheint, wartet die Anlegerschar nach wie vor auf die Zulassung des Impfstoffs durch die EU, die f?r den April angek?ndigt ist.?

Valneva bastelt also weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Daf?r ist Valneva bestens aufgestellt. Sollten Anleger daher die heutige Schw?che nutzen? Wie gro? sind mittelfristig die Gewinnchancen mit der Aktie und wie gro? die Risiken? Angesichts dieser zahlreichen offenen Fragen haben wir die Aktie heute f?r Sie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie in unserer brandneuen Valneva-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.?Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

The post Valneva liefert ?berzeugende Zahlen! appeared first on Anlegerverlag.