Valneva mit beeindruckendem Comeback! Startet die Aktie jetzt weiter durch?

Gestern d?rfte sich der ein oder andere Anleger gefragt haben, wie sinkende Aktienkurse von Impfstoffherstellern und die sich immer weiter versch?rfende Pandemie denn eigentlich zusammenpassen. Auch den franz?sischen Newcomer hatte es im Tagesverlauf heftig erwischt. So verlor die Aktie im Tagesverlauf zeitweise mehr als f?nf Prozent und schlug bei nur noch 24,30 Euro auf. Aber dann?

Im Nachmittagshandel konnte Valneva dann allerdings wieder so richtig aufdrehen. Der Kurs eroberte zun?chst die Marke von 25 Euro zur?ck und kletterte bis zum Handelsschluss weiter nach oben. In wenigen Stunden sprang Valneva um rund sechs Prozent in die H?he. Heute Morgen setzt sich diese feste Tendenz vorb?rslich weiter fort. Damit k?nnte die Konsolidierung der vergangenen Woche nun schon wieder Geschichte sein und die Aktie erneut einen Angriff auf die Allzeithochs im Bereich von 30 Euro starten.?

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

