Valneva: N?chste Woche ist Hochspannung angesagt!

Valneva zelebrierte zuletzt regelrecht seine Kursgewinne. Schlie?lich gewann der Kurs im Vergleich zur Vorwoche rund 14,08 Prozent An drei der f?nf Sitzungen ging es f?r die Aktie nach oben. Einen Traumtag gelang Valneva dabei am Montag mit einem Plus von 7,91 Prozent. Ist das blo? ein Ablenkungsman?ver der B?ren oder sind sie wirklich geschlagen?

Anmerkung der Redaktion: Startet Valneva jetzt richtig durch? Mit dieser Frage besch?ftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Dieser Kursschub l?sst die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Dieser Tag l?sst die Aktie n?mlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Schlie?lich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund zwei Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 39,38 USD. Bullen und B?ren k?mpfen also mit harten Bandagen.

Die ?bergeordnete Technik zeigt f?r Valneva momentan Aufw?rtstrends an. So betr?gt der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage 37,13 USD. In der Charttechnik wird mithilfe dieser Trennlinie die Grenze zwischen Aufw?rts- und Abw?rtstrends definiert. F?r die 50-Tage-Linie errechnet sich derzeit ein Wert von 34,79, womit auch die mittelfristigen Trends nach oben zeigen.

Fazit: Bei Valneva geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Angesichts der aktuellen Dramatik k?nnen Sie die Studie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei anfordern. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.