Valneva, Nel, BioNTech, Teamviewer? So geht es nach Fed-Entscheidung n?chste Woche weiter!

Valneva explodiert nach tollen Studiendaten, BioNTech zeigt sich sehr stabil, w?hrend Nel und Teamviewer weitere Verluste hinnehmen musste. Die Woche der Fed-Entscheidung lief f?r die Lieblingsaktien der Deutschen sehr durchwachsen. Es gab Gewinner mit herausragenden Anstiegen, aber auch Aktien, die teilweise heftige Einbu?en hinnehmen mussten.?

Stellvertretend daf?r stehen nat?rlich die Kursverl?ufe der Indizes. So verwundert es kaum, dass der Deutsche Aktienindex in den vergangenen Tagen nahezu auf der Stelle getreten ist, wobei sich leichte Anstiege und minimale Abschl?ge in sch?ner Regelm??igkeit abwechselten. Damit ist die Volatilit?t sp?rbar zur?ckgegangen, wobei sich die Ruhephase in K?rze in einer kr?ftigen Bewegung aufl?sen k?nnte. Dabei stehen die Chancen f?r eine neue Rallye durchaus gut, denn bis zur 16.000er-Marke ist es eigentlich nur ein Katzensprung?

