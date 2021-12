Valneva? Nel? Steinhoff? DAS sind die Favoriten f?r 2022!

Das Jahr 2021 befindet sich in den letzten Z?gen. Auch an der B?rse sind die letzten Tage des Jahres noch einmal ein Spiegelbild der vergangenen Monaten. W?hrend einige Aktien wie beispielsweise Steinhoff in den Rallye-Modus geschaltet haben, musste der norwegische Wasserstoffspezialist Nel die Gewinne der vergangenen Tage nun schon wieder abgeben.?

Valneva, Steinhoff, BioNTech ? Die Liste der Aktien mit spektakul?ren Kursentwicklungen lie?e sich beliebig weiter fortsetzen. Denn auch 2021 gab es zahlreiche Kursverdoppler und diese Rallye d?rfte sich noch einige Zeit fortsetzen. So notieren zahlreiche Aktien im Bereich ihrer Allzeithochs und k?nnen damit aus dem Stand neue technische Kaufsignale generieren.?

