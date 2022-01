Valneva: Neues Jahr ? neue Allzeithochs? Sollten Anleger jetzt schnell einsteigen??

Der franz?sische Impfstoffentwickler hat in den vergangenen Wochen fieberhaft daran gearbeitet, die Weichen f?r ein erfolgreiches Jahr 2022 zu stellen. Es wurde der Zulassungsantrag f?r den Impfstoff VLA2001 gestellt, Produktionsst?tten aufgebaut und Liefervereinbarungen getroffen. Momentan befindet sich Valneva derzeit so ein bisschen in der Warteschleife.? Die Franzosen warten sehns?chtig auf die Zulassung des Impfstoffs, um [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.