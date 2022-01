Valneva: Reicht das noch? ? Eine Bestandsaufnahme.

Explodierende Inzidenzen, Booster-Impfungen und trotzdem fallende Aktienkurse bei den Impfstoffherstellern. Wie passt das zusammen? Schlie?lich wird Impfstoff gerade ?berall dringend ben?tigt. Es scheint, als warte die Welt sehns?chtig darauf, dass auch der Totimpfstoff des franz?sischen Newcomers Valneva endlich zugelassen wird. Das Unternehmen rechnet im ersten Quartal damit. Trotzdem geht es an der B?rse nach unten?

Der Grund daf?r scheint simpel: Die Omikron-Variante erobert die Welt und k?nnte Experten zufolge schon bald f?r das Ende der Pandemie sorgen. Schlie?lich verl?uft die Erkrankung deutlich milder. Damit k?nnte sich Covid-19 also bald in der Reihe der ?normalen? Grippen wiederfinden. Wie es aussieht, spielen die B?rsen diese Karte momentan. Doch wir haben schon so oft geh?rt, dass wir nur noch diese ?eine Welle ?berstehen m?ssen?

Dem französischen Newcomer Valneva trauen Experten einen wichtigen Schlag im Kampf gegen das Virus zu. Trotzdem ist der Kurs zuletzt stark zurückgekommen.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

