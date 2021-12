Valneva: Spektakul?res Reversal zum Wochenausklang. Aktie schon wieder fester!

Der franz?sische Impfstoffentwickler Valneva gab gestern ein Statement zu einer Booster-Studie mit dem Impfstoff VLA2001 ab. “Erste Ergebnisse best?tigen, dass VLA2001 die Immunit?t der Teilnehmer, die VLA2001 als Grundimmunisierung erhielten, deutlich verst?rkte?, so Valneva. Die Aktie explodierte darauf regelrecht und auch heute zeigt sich der Kurs nach anf?nglicher Schw?che wieder st?rker?

Gestern explodierte der Kurs an der Handelsplattform Tradegate um fast 16 Prozent. Nach einer solchen Rallye w?re heute eine technische Korrektur absolut normal. Dementsprechend fiel der Kurs im Tagesverlauf auch von rund 26 auf 25 Euro. Doch dort drehte die Aktie auf einmal wieder vehement nach oben und wird aller Voraussicht nach im Bereich des Vortagesniveaus ins Wochenende gehen.?

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

